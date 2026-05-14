Šta je hepatitis A koji je pronađen u voću iz Srbije, kako se prenosi i koji su simptomi zaraze?

Nemačka je povukla od potrošača zamrznuto voće iz Srbije zbog virusa hepatitisa A, objavljeno je na sajtu evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF).

Kako se navodi, reč je o zamrznutoj mešavini bobičastog voća iz naše zemlje. Isto upozorenje za isto voće izdato je u julu prošle godine. Naime, Nemačka je pronašla viruse hepatitisa A u zamrznutom viću iz Srbije, što je trakođe objavljeno objavljeno na sajtu RASFF. I tada je bila reč o zamrznutom mešanom bobičastom voću, a konzumiranje ovog proizvoda imalo bi ozbiljan rizik po zdravlje ljudi, napomenuto je na sajtu RASFF. Hepatitis A je akutno zapaljenje jetre