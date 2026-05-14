Vozačima se savetuje više strpljenja, sezona radova na putevima u punom je jeku

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da je sezona radova na putevima u punom jeku, zbog čega je sve više deonica na kojima su na snazi izmene režima saobraćaja.

Savetovali su vozače da brzinu prilagode uslovima na putu i imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja i prekida saobraćaja. Na graničnim prelazima, kako su dodali iz AMSS, nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima, tri sata na Šidu, dva sata na Bezdanu i sat vremena na Kelebiji.