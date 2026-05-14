Vučić o nacionalnom stadionu: „Za dve godine ovde ćemo da gledamo finale Lige Evrope“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obišao gradilište u okviru projekta „EXPO 2027“, i tom prilikom analizirao napredak izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona. – Stadion će čudesno da izgleda, biće jedan od najlepših u Evropi.

Verujem da će to biti nova energija za neke mlade da mogu da napreduju i takmiče se. Imali ste priliku i sinoć, uz sve probleme, da vidite jedan veličanstven stadion. Za dve godine ovde ćemo da gledamo finale Lige Evrope, Beograd ponovo centar Evrope – rekao je Vučić. Vučić je prošle godine najavio da će stadion biti izgrađen do kraja februara 2027. godine, posle čega će uslediti unutrašnji radovi koji bi trebalo da budu gotovi do Ekspo izložbe. Nedavno je pozvao