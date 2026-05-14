Konačno ugledali svetlost dana! Rudari bili zarobljeni 13 sati zbog nestanka struje spaseni nakon kvara na dalekovodu

Rudari koji su zbog problema sa električnom energijom bili zarobljeni u rudniku "Stari trg" preduzeća "Trepča jug" u blizini južnog dela Kosovske Mitrovice, napustili su rudnik, prenosi Ekonomija onlajn.

Zbog problema sa strujom, u rudniku je od noćas u 01.30 časova bilo zarobljeno 18 rudara. Oni su u rudniku bili zarobljeni oko 13 sati. Preduzeće "Trepča jug" saopštilo je ranije danas da su rudari ostali zarobljeni zbog prekida u snabdevanju električnom energijom usled kvara na dalekovodu. Rudari u rudniku "Stari trg" i ranije su više puta zbog nestanka struje ostajali zarobljeni u rudarskim oknima. Krajem januara je druga smena rudara u tom rudniku satima bila