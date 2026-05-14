Oglasio se Džon Meri nakon finala: Duboko se izvinjavam; Crvena zvezda je uradila svoju uobičajenu magiju sa sudijama

Posle poraza fudbalskog Kluba Vojvodine od Crvene zvezde (7:6 (2:2, 0:2)) u finalu Kupa Srbije oglasio se na svom Instagram nalogu Džon Meri, igrač novosadskog kluba koji nije iskoristio poslednji jedanaesterac za svoj klub:

„Užasno se osećam zbog penala koji sam promašio i duboko se izvinjavam zbog toga, ali niko nije video da je golman iskoračio sa linije pre nego što mi je odbranio penal. Vi što mi pišete svakakva s..., pogledajte snimak još jednom pre nego što počnete da s... i govorite kako ćete mi j... majku, braću i sestre. Nemam problem s tim da j... mene ili moju braću i sestre, ali kunem vam se svima koji govorite takve reči o mojoj majci – preklinjem vas, dođite i recite mi