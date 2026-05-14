Siner oborio Novakov rekord: Italijan u polufinalu Rima

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Rimu pošto je savladao Andreja Rubljova rezultatom 6:2, 6:4.

Ovako je sa 32. uzastopnom pobedom na masters turnirima oborio dosadašnji rekord Novaka Đokovića. Siner je poslednji poraz na masters turnirima doživeo u Šangaju prošle godine od Talona Grikspora, a nakon toga je izgubio dva seta u 32 meča. Đoković je do prethodnog rekorda došao tokom 2011. godine, kada je ostvario 31 uzastopnu pobedu na mastersima. Italijanski teniser će u polufinalu Rima igrati protiv pobednika meča između Danila Medvedeva i Martina Landalusea.
