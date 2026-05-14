Vučić obišao radove na "Expo 2027": "Projekat koji ulazi u istoriju, svakog dana na gradilištu više od 3.500 radnika"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na gradilištu u okviru Expo projekta u Surčinu gde će sledeće godine biti održana Međunarodna specijalizovana izložba "Expo 2027".

Vučić je rekao da će stadion "izgledati čudesno, kao i sve oko stadiona", te je naveo da sa izgradnjom napreduju južna i severna tribina. "To nije samo za fudbal, biće najlepši objekat za koncerte u jugoistočnoj Evropi. Imate izlaze dole koje možete da koristite, radili smo po najvišim standardima", rekao je on. Vučić izjavio da je Expo jedan od onih neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju i istakao da je svakog dana na gradilištu u okviru Expo projekta u