Suspenzija nije smetala: Radonjić podigao pehar nakon osvojenog Kupa!

Pojavljivanje suspendovanog krila izazvalo pažnju! Crvena zvezda je u Loznici ispisala novu stranicu istorije osvajanjem šestog uzastopnog Kupa Srbije, čime je još jednom potvrđena dominacija i overena nova dupla kruna.

Ipak, pored slavlja i podignutog trofeja, jedan detalj privukao je najviše pažnje – na pobedničkom postolju pojavio se i Nemanja Radonjić, iako već duže vreme nije u takmičarskom pogonu. Krilni fudbaler je odlukom kluba i stručnog štaba bio suspendovan, ali je ipak viđen zajedno sa ekipom tokom slavlja u svlačionici i na samom podijumu, što je odmah izazvalo brojne reakcije. Radonjić je na svom Instagramu objavio fotografiju sa trofejom. Njegovo pojavljivanje