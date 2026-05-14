Više sela i naselja danas bez električne energije

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, 14. maja, u periodu od 8 do 14 časova, bez struje će biti potrošači u više sela i naselja na teritoriji Kragujevca.

Prekid u snabdevanju električnom energijom najavljen je za meštane Čumića, Sobovice, Lužnica, Cerovca, Pajazatova, Desimirovca – Živanović, Dobrače, Kutlova, Male Vrbice, Gornjih Vrbica, Rogojevca i Mrkojevca. Nadležni apeluju na građane da na vreme prilagode svoje obaveze planiranom isključenju električne energije.