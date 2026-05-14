AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata

Saobraćaj će se danas odvijati po uglavnom suvim kolovozima i uz povoljnije vremenske uslove u odnosu na prethodne dane a što će doprineti lakšoj i bezbednijoj vožnji na većini puteva u zemlji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Auto-put. Foto: Srđan Ilić Vozači se upozoravaju da posvete posebnu pažnju u zonama škola, pešačkih prelaza i u naseljenim mestima, naročito u jutarnjim i popodnevnim satima. Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata.