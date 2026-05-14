Besent: Tramp razume osetljivost pitanja kineskog regiona Tajvan

Ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je danas da američki predsednik Donald Tramp razume osetljivost pitanja kineskog regiona Tajvana i najavio da će se Tramp narednih dana izjasniti o toj temi, nakon razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana "Predsednik Tramp razume pitanja koja su ovde u igri i razume svu osetljivost situacije, a svako ko tvrdi drugačije ne razume pregovarački stil Donalda Trampa", rekao je Besent. Američki predsednik se, navodi Gardijan, tokom posete Pekingu nije javno izjašnjavao o kineskom regionu Tajvan, a to pitanje nije pomenuto ni u saopštenju Bele kuće nakon sastanka Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga. Sa druge strane, kineska vlada je u