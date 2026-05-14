Direktor firme „Frigo Paun“ za Insajder: Hepatitis A potvrđen u miksu voća, inspekcijske kontrole u Srbiji već počele

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede danas saopštilo da je u Nemačkoj otkriven virus Hepatitis A u pošiljci zamrznutog bobičastog voća proizvođača „Frigo Paun“, direktor kompanije Paun Petrović kaže za Insajder da firma sarađuje sa inspekcijama i proverava kompletnu dokumentaciju i sledljivost proizvoda iz sporne pošiljke.

Smrznuto voće, ilustracija, foto: maks_d/Unsplash Direktor kompanije „Frigo Paun“ Paun Petrović potvrdio je za Insajder da su nemačke inspekcijske službe u zamrznutom miksu bobičastog voća, koji je pakovan u toj hladnjači, utvrdile prisustvo virusa Hepatitis A, ali ističe da nije reč isključivo o voću iz Srbije. „Tačno je da su nemački organi uzeli uzorke voćnog miksa koji je pakovan u našoj hladnjači i da su njihove laboratorije konstatovale prisustvo hepatitisa