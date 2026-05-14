Direktor firme „Frigo Paun“ za Insajder: Hepatitis A potvrđen u miksu voća, inspekcijske kontrole u Srbiji već počele

Insajder pre 6 sati  |  Dušan Trifunović Milešić
Direktor firme „Frigo Paun“ za Insajder: Hepatitis A potvrđen u miksu voća, inspekcijske kontrole u Srbiji već počele

Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede danas saopštilo da je u Nemačkoj otkriven virus Hepatitis A u pošiljci zamrznutog bobičastog voća proizvođača „Frigo Paun“, direktor kompanije Paun Petrović kaže za Insajder da firma sarađuje sa inspekcijama i proverava kompletnu dokumentaciju i sledljivost proizvoda iz sporne pošiljke.

Smrznuto voće, ilustracija, foto: maks_d/Unsplash Direktor kompanije „Frigo Paun“ Paun Petrović potvrdio je za Insajder da su nemačke inspekcijske službe u zamrznutom miksu bobičastog voća, koji je pakovan u toj hladnjači, utvrdile prisustvo virusa Hepatitis A, ali ističe da nije reč isključivo o voću iz Srbije. „Tačno je da su nemački organi uzeli uzorke voćnog miksa koji je pakovan u našoj hladnjači i da su njihove laboratorije konstatovale prisustvo hepatitisa
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Hepatitis A pronađen u zamrznutom voću iz Srbije: Ministarstvo poljoprivrede naložilo kontrolu

Hepatitis A pronađen u zamrznutom voću iz Srbije: Ministarstvo poljoprivrede naložilo kontrolu

Mondo pre 4 sati
Hepatitis A otkriven u zamrznutom voću iz Požege: nadležne službe pokrenule kontrole

Hepatitis A otkriven u zamrznutom voću iz Požege: nadležne službe pokrenule kontrole

Glas Zapadne Srbije pre 7 sati
Ministarstvo poljoprivrede: Hepatitis A pronađen u zamrznutom voću firme iz Požege, deo pošiljke poreklom iz Poljske

Ministarstvo poljoprivrede: Hepatitis A pronađen u zamrznutom voću firme iz Požege, deo pošiljke poreklom iz Poljske

Newsmax Balkans pre 8 sati
Preduzete mere nakon što je u Nemačkoj otkriven hepatitis A u voću iz Srbije

Preduzete mere nakon što je u Nemačkoj otkriven hepatitis A u voću iz Srbije

RTK pre 10 sati
U Nemačkoj otkriveno prisustvo virusa hepatitis A u pošiljci voća iz Srbije

U Nemačkoj otkriveno prisustvo virusa hepatitis A u pošiljci voća iz Srbije

Zoom UE pre 10 sati
Bobičasto voće s hepatitisom A: Nemačka izdala novo upozorenje za namirnice iz Srbije

Bobičasto voće s hepatitisom A: Nemačka izdala novo upozorenje za namirnice iz Srbije

Vreme pre 10 sati
Ministarstvo poljoprivrede preduzelo mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom voću

Ministarstvo poljoprivrede preduzelo mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom voću

Ekapija pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InsajderNemačkaPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

MMF: Tekući rat gura globalnu ekonomiju bliže ka gorem ekonomskom scenariju

MMF: Tekući rat gura globalnu ekonomiju bliže ka gorem ekonomskom scenariju

Danas pre 3 sata
„Cena duga u skladu sa nezavidnim finansijskim položajem“: Kolike kamatne stope će Telekom Srbija plaćati na nove obveznice?…

„Cena duga u skladu sa nezavidnim finansijskim položajem“: Kolike kamatne stope će Telekom Srbija plaćati na nove obveznice?

Danas pre 3 sata
Ognjenović: Nastojaćemo da penzije do 45.000 dinara budu povećane do kraja godine

Ognjenović: Nastojaćemo da penzije do 45.000 dinara budu povećane do kraja godine

RTV pre 48 minuta
Zašto dizel brže poskupi od benzina u krizama? Najvažnija razlika je u uticaju na ekonomiju, evo zašto

Zašto dizel brže poskupi od benzina u krizama? Najvažnija razlika je u uticaju na ekonomiju, evo zašto

Blic pre 13 minuta
Još 365 dana do Ekspa 2027: Beograd ulazi u godinu koja menja njegovu istoriju

Još 365 dana do Ekspa 2027: Beograd ulazi u godinu koja menja njegovu istoriju

Kurir pre 32 minuta