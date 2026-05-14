Bela kuća objavila fotografiju Trampa i Sija uz snažnu poruku! Lider SAD viđen kako odlazi sa banketa, pozvao predsednika Kine da poseti Ameriku (foto)

Od najnovijeg Hronološki Donald Tramp je napustio Veliku narodnu salu u Pekingu nakon banketa.

Mogao se videti kako ide ka svom automobilu neposredno pre 21 čas po lokalnom vremenu, sa Markom Rubiom, državnim sekretarom SAD, i Pitom Hegsetom, sekretarom odbrane SAD, pored sebe. Sutra (u ranim jutarnjim satima za nas ovde u Velikoj Britaniji), Tramp i Si Đinping će imati "bilateralnu čajanku" pre još jednog okupljanja tokom ručka. Bela kuća je danas objavila ovu fotografiju predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu. Slika