Čas košarke u režiji Valensije! Španski tim demolirao Panatinaikos i otišao na Fajnal-for Evrolige: Pogledajte detalje sa ovog fenomenalnog meča! (video)

Košarkaši Valensije kompletirali su listu učesnika Fajnal-fora Evrolige.

Valensija je u majstorici savladala Panatinaikos sa 81:64 (14:10, 21:13, 21:27, 25:14) i ukupnim rezultatom 3:2 prošla u završnicu. Španski klub održao je čas košarke Panatinaikosu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča. Na Fajnal-foru gledaćemo špansko polufinale između Valensije i Reala, dok će se u drugom polufinalu sastati Olimpijakos i Fenerbahče. Fajnal-for se održava od 22. do 24. maja u Atini, upravo u hali Panatinaikosa. Što se same pete utakmice