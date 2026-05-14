Mesi zgrće silne milione! Plata Argentinca šokirala Ameriku – niko mu nije ni blizu!

As Inter Majamija, Lionel Mesi, ponovo je ubedljivo najplaćeniji fudbaler MLS lige, a cifra koju inkasira ostavila je mnoge bez teksta.

Prema najnovijim podacima Asocijacije igrača MLS-a, Mesi trenutno ima osnovnu godišnju platu od čak 25 miliona dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na sledećeg igrača na listi najplaćenijih u američkom fudbalu. Njegov novi ugovor, koji je produžen prošlog oktobra, dodatno je "podebljao" račun slavnog Argentinca, pa ukupna garantovana zarada sada iznosi vrtoglavih 28,3 miliona dolara. Iako će sledećeg meseca napuniti 39 godina, Mesi očigledno ne planira da