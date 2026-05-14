Nojer neće u penziju! Pregovori nisu prošli brez drame: Bajern spremio novi ugovor, ali uz jedan veliki uslov - slavni golman pristao!

Legendarni Manuel Nojer (40) ostaje u Bajernu! Kapiten minhenskog velikana navodno je postigao dogovor sa čelnicima kluba oko nastavka saradnje i uskoro bi trebalo da stavi potpis na novi ugovor.

Kako prenose nemački mediji, Bajern je iskusnom golmanu ponudio produžetak saradnje na još godinu dana, a zvanična potvrda očekuje se odmah po završetku poslednjeg kola Bundeslige. Ipak, pregovori nisu prošli bez drame! Glavna tema bila je Nojerova ogromna plata, pošto je legendarni čuvar mreže do sada zarađivao čak 20 miliona evra bruto po sezoni. Na kraju je, prema navodima iz Nemačke, Nojer pristao na smanjenje primanja samo kako bi ostao na “Alijanc areni” i