Plan za deportaciju tražilaca azila van EU: Na spisku od 12 zemalja i Crna Gora

Planovi o slanju hiljada odbijenih tražilaca azila iz EU u centre u trećim zemljama biće tema sastanka ministara spoljnih poslova članica Saveta Evrope ove sedmice u Moldaviji.

Generalni sekretar Saveta Evrope Alan Berset izjavio je za Gardijan da će se razgovori o vraćanju ljudi koji su u Evropu došli neregularnim rutama voditi "na multilateralnom nivou" na godišnjem sastanku u Kišinjevu u petak. Očekuje se da će ministri objaviti političku deklaraciju u kojoj će biti istaknuto da zemlje imaju pravo da kontrolišu svoje granice, posle tvrdnji da su zakoni o ljudskim pravima ometali vraćanje stranih kriminalaca i neželjenih tražilaca