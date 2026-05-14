Priveden, saslušan, pa pušten: Policija prijavila bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni zbog nezakonitog lova sa prigušivačem

Istarska policija saopštila je da je protiv bivšeg direktora Nacionalnog parka Brioni Eduarda Kolića podnela krivičnu prijavu zbog nezakonitog lova i korišćenja prigušivača, koji je u Hrvatskoj zabranjen.

Kolić, koji je sada jedan od rukovodilaca u nacionalnom parku, našao se pod istragom pošto su u hrvatskim medijima objavljeni snimci na kojima se vidi da tokom vožnje kroz park stavlja prigušivač na pušku i cilja kroz prozor automobila. On je ispitan juče i pušten je da se brani sa slobode. Istarska policija u saopštenju koje su preneli mediji navela da postoji sumnja da je Kolić tokom 2026. na području nacionanog parka koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova.