Rute: Rusija i dalje glavna pretnja NATO, moramo da nastavimo jačanje odbrane

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas na samitu Bukureštanske devetorke (B9) u glavnom gradu Rumunije da je Rusija i dalje glavna pretnja NATO-u i pozvao saveznike da nastave jačanje odbrane, posebno na istočnom krilu Alijanse.

On je poručio da NATO prolazi kroz promene koje bi podrazumevale da evropske članice preuzmu više odgovornosti. "Rusija ostaje direktna pretnja NATO-u. Moramo da učinimo sve da zaštitimo članice, a jača Ukrajina danas znači bezbedniju Evropu sutra", naglasio je generalni sekretar NATO-a, dodajući da Ukrajina mora da ima dovoljno sredstava da ostane u borbi, prenosi rumunski portal Digi24. On je naveo da su lideri NATO-a u Parizu već razgovarali o mogućem okviru