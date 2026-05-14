Ulice na Bežanijskoj kosi radiće se mesec dana: Izmene u GSP saobraćaju u Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije, evo kuda sada idu 74, 75, 76, 72N i 708

Sekretarijat za javni prevoz najavio je nastavak radova na redovnom održavanju u ulicama Marka Čelebonovića i Partizanske avijacije – Faza 3, od 14. maja do 13. juna, zbog čega će doći do promena u radu pojedinih linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, zatim desne saobraćajne trake ove ulice na izlazu iz raskrsnice sa Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta „Nikole Dobrovića” – smer ka Ulici dr Huga Klajna), kao i desne