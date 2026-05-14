Hepatitis A pronađen u zamrznutom voću iz Srbije: Ministarstvo poljoprivrede naložilo kontrolu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je putem evropskog RASFF sistema za brzo uzbunjivanje o hrani primljena notifikacija u vezi sa pošiljkom zamrznutog mešanog bobičastog voća proizvođača iz Požege, u kojoj je tokom kontrole u Nemačkoj detektovan virus hepatitisa A.

Prema navodima Ministarstva, reč je o mešavini voća različitog porekla. Malina i kupina bile su poreklom iz Srbije, dok su jagoda, crvena i crna ribizla, kao i divlja borovnica, poreklom iz Poljske. Odmah po prijemu obaveštenja, slučaj je prosleđen nadležnim inspekcijama radi sprovođenja kontrole i utvrđivanja svih okolnosti. "Poljoprivredna inspekcija trenutno sprovodi službenu kontrolu kod subjekta 'Frigo-Paun' d.o.o. iz Požege, dok će fitosanitarna inspekcija,