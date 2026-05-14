Još jedno hapšenje u Beogradu zbog nestalog člana Kekine kriminalne grupe: Policija privela ukupno četiri osobe

Mondo pre 20 minuta  |  Marija Petrović
Još jedno hapšenje u Beogradu zbog nestalog člana Kekine kriminalne grupe: Policija privela ukupno četiri osobe

Beogradska policija uhapsila je još jednog muškarca zbog sumnje u umešanost nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baje, člana kriminalne grupe Kekinog klana, saznaje "Kurir".

Uhapšen je konobar iz restorana na Senjaku u kom je Baja poslednji put viđen živ u utorak 12. maja. U tom restoranu su pronađene čaure i tragovi krvi. Ranije danas uhapšen je i vlasnik tog restorana. Da podsetimo, danas su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su umešane u nestanak Aleksandra Nešovića Baje. Uhapšeni su S.V, M.S. i N.L. BONUS VIDEO: ( Kurir/MONDO)
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen mladić zbog sumnje da je u Obrenovcu ubio 29-godišnjeg muškarca

MUP: Uhapšen mladić zbog sumnje da je u Obrenovcu ubio 29-godišnjeg muškarca

Insajder pre 5 minuta
Završen protest ispred zgrade Javnog servisa: Nakon zahteva studenata, RTS emitovao snimak incidenta tokom Dnevnika 2

Završen protest ispred zgrade Javnog servisa: Nakon zahteva studenata, RTS emitovao snimak incidenta tokom Dnevnika 2

Insajder pre 20 minuta
Forenzičari i tužilac ušli u restoran u kom je Keka poslednji put viđen! Klupko se odmotava: Evo šta se dešava u restoranu…

Forenzičari i tužilac ušli u restoran u kom je Keka poslednji put viđen! Klupko se odmotava: Evo šta se dešava u restoranu strave na Senjaku

Blic pre 6 minuta
Uhapšen i konobar zbog nestanka Kekinog čoveka: Sužava se krug ljudi koji su poslednji videli Nešovića, u lokalu nađena krv…

Uhapšen i konobar zbog nestanka Kekinog čoveka: Sužava se krug ljudi koji su poslednji videli Nešovića, u lokalu nađena krv

Blic pre 20 minuta
(Foto): Završen skup ispred RTS: Takovska ponovo otvorena za saobraćaj

(Foto): Završen skup ispred RTS: Takovska ponovo otvorena za saobraćaj

Blic pre 16 minuta
Misteriozni nestanak na Senjaku: Među uhapšenima policajci i vlasnik lokala, traga se za telom ili preživelim

Misteriozni nestanak na Senjaku: Među uhapšenima policajci i vlasnik lokala, traga se za telom ili preživelim

Euronews pre 16 minuta
Istraga nestanka muškarca na Senjaku – sedmoro uhapšenih, među njima trojica policajaca

Istraga nestanka muškarca na Senjaku – sedmoro uhapšenih, među njima trojica policajaca

RTS pre 16 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Građani protestovali u Nišu zbog incidenata koji su se dogodili ispred beogradskog Pravnog fakulteta

Građani protestovali u Nišu zbog incidenata koji su se dogodili ispred beogradskog Pravnog fakulteta

Danas pre 1 minut
„Dogodine u Prizrenu. Živela Srbija“: Ko je novi direktor UKC Niš dr Milan Lazarević?

„Dogodine u Prizrenu. Živela Srbija“: Ko je novi direktor UKC Niš dr Milan Lazarević?

Danas pre 11 minuta
Uručene nagrade „Dejan Anastasijević“ za istraživačko novinarstvo

Uručene nagrade „Dejan Anastasijević“ za istraživačko novinarstvo

Danas pre 11 minuta
Ovo je pravi razlog zbog kog su neke pivske flaše braon ili zelene boje: Razlika je velika

Ovo je pravi razlog zbog kog su neke pivske flaše braon ili zelene boje: Razlika je velika

Danas pre 1 sat
Uhapšen je jedan čovek zbog sumnje da je ubio drugog, saopštila je beogradska policija

Uhapšen je jedan čovek zbog sumnje da je ubio drugog, saopštila je beogradska policija

Danas pre 1 sat