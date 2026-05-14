Još jedno hapšenje u Beogradu zbog nestalog člana Kekine kriminalne grupe: Policija privela ukupno četiri osobe

Beogradska policija uhapsila je još jednog muškarca zbog sumnje u umešanost nestanka Aleksandra Nešovića zvanog Baje, člana kriminalne grupe Kekinog klana, saznaje "Kurir".

Uhapšen je konobar iz restorana na Senjaku u kom je Baja poslednji put viđen živ u utorak 12. maja. U tom restoranu su pronađene čaure i tragovi krvi. Ranije danas uhapšen je i vlasnik tog restorana. Da podsetimo, danas su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su umešane u nestanak Aleksandra Nešovića Baje. Uhapšeni su S.V, M.S. i N.L.