Počeo protest ispred zgrade RTS-a: Blokirana Takovska ulica u centru Beograda (foto)

Ispred zgrade "Radio-televizije Srbije" (RTS) u Takovskoj 10 u centru Beograda stigli su studenti u blokadi i građani nakon današnjeg incidenta kod Pravnog fakulteta kada je auto udario starijeg muškarca prilikom blokade raskrsnice tokom 16 minuta ćutanja za žrtve urušavanja nadstrešnice stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu kada je 1. novembra 2024. godine poginulo 16 osoba. Protestna šetnja počela je sa raskrsnice ispred Pravnog fakulteta i kolona je