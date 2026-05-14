"Skandalozno, igrači mu pričaju iza leđa": Vlasnik Hapoela udario na Atamana, nije smeo ovo da kaže

Košarkaši Panatinaikosa prokockali su 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Valensije i ostali bez plasmana na Fajnal-for Evrolige.

Izabranici Pedra Martineza tako nastavljaju svoju evropsku bajku, dok je Ergin Ataman na udaru košarkaške javnosti nakon što je "bacio pod voz" svog igrača Ti Džej Šortsa. Njega je direktno na društvenoj mreži "X" isprozivao kontroverzni vlasnik Hapoela Ofer Janaj koji je postao i te kako aktivan na drušvenim mrežama u poslednje vreme. "Nepoštovanje i skandalozno... uzgred, Atamane, koliko sam čuo, vaši igrači su smatrali da nemaju trenera", napisao je Janaj posle