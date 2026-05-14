Žestok sukob kineskog obezbeđenja i američke Tajne službe: Drama tokom sastanka Sija i Trampa (video)

Tokom današnjih susreta kineske i američke delegacije povodom dvodnevne posete američkog predsednika Donalda Trampa Narodnoj Republici Kini, dogodilo se nekoliko ozbiljnih incidenata usred "sudara" kineskog i američkog bezbednosnog protokola, piše " Dejli Mejl".

Kako navodi pomenuti britanski list, najozbiljniji incident se dogodio ispred kompleksa Hrama neba gde su kineski zvaničnici više od pola sata zadržali i blokirali američku delegaciju i brojne predstavnike američkih medija, a nakon toga je usledila i svečana večera u "Zlatnoj sobi". Otkriveno je da je svađa nastala zbog naoružanog pripadnika američke Tajne službe koji je bio u pratnji medijskih ekipa. Kineskim zvaničnicima je to bilo sumnjivo, a s obzirom da u Hram