(BLOG) Studenti i građani ispred RTS-a, okupljeni skandiraju: "Ko ne skače, taj je ćaci"

Dva pokušaja gaženja desila su se ispred Pravnog fakulteta u Beogradu.

U jednom je stariji muškarac povređen i prevezen u Urgentni centar, a student napadnut. U drugom je jedan muškarac, kako tvrde studenti, izvadio šipku na okupljene koji su odavali 16-minutnu poštu. Policajci su, prema navodima očevidaca, odveli jednog studenta da da izjavu u stanicu. 18 Objava 18:51 pre 7 min. Studenti i građani stigli su ispred zgrade Radio-televizije Srbije. "Pumpaj", "Ko ne skače, taj je ćaci", samo su neke od stvari koje skandiraju okupljeni.