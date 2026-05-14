(BLOG) Studenti održali proteste u Beogradu i Nišu, odgovornost za incidente pripisali funkcionerima MUP i SNS

Dva pokušaja gaženja desila su se ispred Pravnog fakulteta u Beogradu.

U jednom je stariji muškarac povređen i prevezen u Urgentni centar, a student napadnut. U drugom je jedan muškarac, kako tvrde studenti, izvadio šipku na okupljene koji su odavali 16-minutnu poštu. Policajci su, prema navodima očevidaca, odveli jednog studenta da da izjavu u stanicu. 27 Objava 20:30 pre 12 min. Predsednik Romske partije Srđan Šajn izjavio je danas, povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, da je ustavna i moralna obaveza građana da