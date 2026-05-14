Ukrajinski zvaničnici: Rusija gađala Kijev raketama i dronovima, jedna osoba poginula, 31 povređena

Rusija je napala glavni grad Ukrajine Kijev velikim brojem dronova i raketa, a u napadu je poginula najmanje jedna osoba dok je 31 povređena, objavile su ukrajinske vlasti.

U napadu su pogođeni civilna infrastruktura i stambene zgrade u više ukrajinskih gradova, rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, navodeći da je Kijev pretrpeo najveće gubitke. Na meti napada u kome su upotrebljene i balističke i krstareće rakete bili su, pored Kijeva, gradovi Kremenčuk, Bela Crkva, Harkov, Sumi i Odesa, rekla je premijerka. ; Šteta je zabeležena u šest kvartova glavnog grada, rekao je šef vojne uprave grada Timur Tkačenko. On je upozorio