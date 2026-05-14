Veselinović: Odluka o studentskoj listi je odgovor na Vučićeve dimne zavese, bez izbora na leto

Član Predsedništva Zeleno-levog fronta poslanik Dobrica Veselinović naveo je kako je odluka da će ta stranka podržati Studentsku listu odgovor na "dimne zavese" predsednika države Aleksandra Vučića, te da je kratkoročna i najlogičnija.

Veselinović je, u intervju za nedeljnik Vreme, rekao da ne veruje da će biti izbora na leto i još veruje u "širu saradnju svih". "Ne samo na strogo opozicionoj sceni i među studentima, nego i na sindikalnoj sceni, u civilnom društvu, slobodnim medijima. Vremena su bez presedana i nemamo luksuz da se delimo, cepamo, ostavljamo ljude sa strane i da se neko ljuti", objasnio je Veslinović. Naveo je i da je "kontraproduktivno ulaziti u sastave lista dok izbori nisu