Si se sastao sa američkim preduzetnicima koji prate Trampa u poseti Kini

Predsednik Kine Si Đinping sastao se danas u Pekingu sa američkim preduzetnicima koji su u pratnji predsednika Donalda Trampa tokom njegove državne posete Kini.

Tramp je rekao da je sa sobom doveo „izuzetne predstavnike američke poslovne zajednice, koji svi poštuju i cene Kinu“, i da ih podstiče da prošire saradnju sa Kinom, prenosi Sinhua. On je preduzetnike pojedinačno predstavio Siju. Američki preduzetnici su istakli da pridaju veliki značaj kineskom tržištu, nadajući se da će produbiti svoje poslovanje i ojačati saradnju sa Kinom. Si je rekao da su američke kompanije duboko uključene u kineske reforme i proces