Expo 2027: Dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača

Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd uspešno je sprovela javnu nabavku 50 električnih gradskih autobusa i osam brzih punjača.

Ugovor vredan 33.247.000 evra (bez PDV) dodeljen je konzorcijumu kompanija Čeriot Motors a.d. (Chariot Motors AD), Dej-Ej-Ti Holding d.o.o.(DAT Holding DOO) i Hajger Bas Kompani Limited (Higer Bus Company Limited). "Reč je o niskopodnim vozilima sa električnim pogonom i sistemom skladištenja energije putem superkondenzatora, sa brzim punjenjem preko pantografa na terminalima i dopunskim punjenjem u depou putem CCS-2 konektora", saopšteno je iz kompanije EXPO 2027