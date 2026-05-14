(Foto) Šta je dešavalo na sastanku u Pekingu: Tramp i Si najavili da će odnosi SAD i Kine biti "bolji nego ikad"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i kineski predsednik Si Đinping sastanak u Pekingu počeli su porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Kako je javio reporter Newsmax Balkans iz Kine, sastanak je trajao dva sata i 15 minuta.

Nakon ceremonije dobrodošlice, dve delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali zauzevši mesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije. Si je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu. "Stabilni odnosi Kine i SAD su blagodet za svet. Saradnja koristi obema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebalo bi da