Ubistvo u Vladičinom Hanu: Uhapšeni motkom prebio brata od strica

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju određeno je zadržavanje do 48 sati S. S. (61) iz okoline Vladičinog Hana, zbog sumnje da je usmrtio brata od strica S. S. (71).

On je osumnjičen za krivično delo ubistvo. Incident se dogodio u selu Jastrebac, nakon kraće rasprave i fizičkog obračuna, kada je osumnjičeni više puta udario žrtvu drvenom motkom u glavu, nezvanično je potvrđeno za portal Newsmax Balkans. Od zadobijenih povreda, oštećeni je preminuo na licu mesta. Tužilaštvo je naložilo obdukciju tela kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.