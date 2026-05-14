Uživo (FOTO/VIDEO) Tramp u Pekingu: Si poručio da bi Kina i SAD trebalo da budu "partneri, a ne rivali"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastao se sa liderom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, na čiji poziv boravi u Pekingu.

- Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp do petka će boraviti u zvaničnoj poseti Kini, na poziv tamošnjeg predsednika Si Đinpinga. - Reč je o prvoj poseti jednog američkog predsednika Kini u poslednjih skoro devet godina. - Poslednji sastanak Trampa i Sija održan je u oktobru prošle godine u Južnoj Koreji. - Televizija Newsmax Balkans jedini medij iz regiona u Trampovoj pratnji. - " Velike stvari će se desiti za obe zemlje", najavio je Donald Tramp