Danas sunčano i toplo, za vikend mogući pljuskovi: Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, posle podne na jugozapadu uz promenljivu oblačnost i ponegde kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorolški zavod.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. Do kraja sedmice promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom, saopštio je RHMZ. U petak i subotu toplo, u većini mesta od 22 do 26 stepeni, a od nedelje temperatura u padu.