Teška noć za Kijev: Veliki ruski napad, urušio se deo stambene zgrade

Rusija je izvela veliki napad dronovima i raketama na Kijev, glavni grad Ukrajine, u kojem je uništena stambena zgrade, a vlasti kažu da bi moglo biti ljudi ispod ruševina.

Najmanje jedna osoba je poginula, ranjeno 29 u ruskom napadu, kažu ukrajinski zvaničnici. Bila je ovo "teška noć za Kijev", rekla je premijerka Julija Sviridenko. Spasioci i dalje pretražuju ruševine jer se strahuje da su ljudi ispod njih poslekombinovanog raketnog i dronskog napada na ukrajinsku prestonicu. Noćna baražna paljba usledila je posle masovnog napada 13. maja, jednog od najvećih koje je Rusija izvela od početka invazije februara 2022. godine. Samo u