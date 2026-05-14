EXPO dodelio ugovor vredan 33,2 miliona evra za nabavku autobusa

Кompanija „EXPO 2027“ Beograd dodelila ugovor za kupovinu 50 električnih gradskih autobusa i osam brzih punjača konzorcijumu kompanija Čeriot Motors a.d. (Chariot Motors AD), Dej-Ej-Ti Holding d.o.o.(DAT Holding DOO) i Hajger Bas Кompani Limited (Higer Bus Company Limited), u vrednosti 33,2 miliona evra (bez PDV), saopšteno je danas.

Reč je o niskopodnim vozilima sa električnim pogonom i sistemom skladištenja energije putem superkondenzatora, sa brzim punjenjem preko pantografa na terminalima i dopunskim punjenjem u depou putem CCS-2 konektora, piše u saopštenju kompanije. Navedeno je da projekat obuhvata i instalaciju punjača na terminalima Ekspa, Blok 20, Vukov spomenik i Blok 45, uz punu integraciju sa sistemom javnog gradskog prevoza u Beogradu. „Nakon Ekspa, svi kupljeni autobusi biće