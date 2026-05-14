Ko je Pedro Vargas David, koji stoji iza kupovine N1 i Nove: Direktor Euronews-a povezan sa Orbanom

Luksemburški fond „European Future Media Investments”, iza kojeg stoji portugalska investiciona grupa Alpac Capital, dogovorila je kupovinu medija koji posluju u okviru United grupe, objavilo je Raskrikavanje.

Kako se navodi, kao kontak osobe kupca u ugovoru su navedene Pedro Vargas David i Afonso Guerra. Kako u svojoj biografiji navodi, Pedro Vargas David je generalni direktor kompanije Alpac Capital. Između 2006. i 2010. godine radio je kao konsultant u kompaniji McKinsey & Company. Trenutno je, pored direktora Alpac Capitala, i vanredni profesor za tržišta u razvoju, kao i predsednik Izvršnog odbora na Školi za biznis i komunikacije Nova, gde je i sam diplimirao