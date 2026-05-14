BLOG UŽIVO "Rektor Đokić nam je ponudio pomoć": U toku sastanak studenata Pravnog fakulteta, teško povređen stariji čovek koji je udaren kolima

Tokom održavanja šesnaestominutne tišine danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu dogodila su se dva incidenta - stariji muškarac udaren je automobilom, a jedan student je napadnut šipkom.

Sve najnovije vesti o događajima ispred Pravnog fakulteta pratite u našem blogu uživo. Studentkinja Pravnog kaže da je jedan student, koji je bio sa njom, odveden u stanicu da da izjavu o svojstvu građanina, a povodom snimka o gaženju, na kojem se i student vidi, prenosi N1. “Kolega i ja smo se izdvojili da bi otišli do radnje, gde su nas dočekala tri policajca u civilu, legitimisali i njega i mene i odveli ga da da izjavu u svojstvu građanina", kazala je ona.