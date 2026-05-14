BLOG UŽIVO "Ubice, ubice!", "Kerovi, kerovi!": Studenti pred RTS-om upozorili da policija ne čuva njihove skupove duže od mesec dana

Tokom održavanja šesnaestominutne tišine danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu dogodila su se dva incidenta - stariji muškarac udaren je automobilom, a jedan student je napadnut šipkom.

Sve najnovije vesti o događajima ispred Pravnog fakulteta pratite u našem blogu uživo. Ispred RTS-a je nešto posle 20 časova završen protest, a studenti su pozvali okupljene na studentski protest 23. maja na Slaviji. Dok je student čitao pismo upućeno RTS-u okupljeni su skandirali: "Ubice! Ubice!" i "Kerovi! Kerovi!". Studenti su su okupljene na večerašnjem protestu da ostanu do kraja emitovanja Dnevnika 2 RTS pošto su ranije zatražili od Javnog servisa da emituje