Javite predsedniku UEFA, Vučić je već odlučio šta se igra na Nacionalnom stadionu: Predsednik Srbije svim silama brani projekat od 970 miliona evra

"Dobar dan, da li je tu gospodin Čeferin? Nije tu, samo mu javite da se Liga Evrope igra 2028. godine u Beogradu na Nacionalnom stadionu. Ne, ne, to je završena priča, samo ga obavestite".

Ovako nekako predsednik Aleksandar Vučić zamišlja da funkcionišu stvari u svetu i gotovo da je ubeđen da UEFA nema izbora osim da Srbiji da da bude domaćin. Vučić je još jednom obišao svoj omiljeni projekat Expo 2027, a tada je odlučio da još jednom priča bajke. Jedino je zaboravio da kaže onu njegovu rečenicu "da će biti stadion lepši od 'Alijanc arene'". Projekat koji je najpre rojektovan na 970 miliona evra daleko je prevazišao milijardu. Ipak, ne može ni on baš