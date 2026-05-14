Nestvarna scena posle finala Kupa: Stanković se popeo na tribinu, pogledajte trenutak kad navijači Zvezde nisu hteli da ga puste

Drama dostojna finala Kupa Srbije, ali ishod je isti kao prethodne dve sezone. Crvena zvezda je, ovog puta, posle penala savladala Vojvodinu i osvojila duplu krunu.

Vrlo brzo je Zvezda zaostajala 0:2, ali je uspela da se vrati i poravna rezultat. Jedna od ključnih odluka bila je kada je Dejan Stanković uveo Rodrigaa koji je postigao gol za izjednačenje. Nakon velike pobede, iskovane izuzetno teško, Stanković je još jednom uradio ono što je učinio pre pet godina. Uleteo je među navijače. Tražio je ruku da bi se popeo na tribinu, a onda stajao zagrljen sa navijačima. Ne samo zbog ljubavi, već i zbog toga da ne bi pao. Stanković