Ponoš o izbornim zakonima: Vlast ne unapređejue izborne uslove već ih unazađuje

Predsednik opozcione stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas da vlast , izmenama četiri izborna zakona ne unapređuje izborne uslove već ih unazađuje a, što je vlast negirala.

On je u Skupštini Srbije kazao i da su izmene tih zakona koje je preložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović povezani se ranijim zakonskim izmenam pravosudnih zakona, usvojenih na predlog poslanika SNS-a Uglješe Mrdića. "Ovi zakoni služe da se stvori podesna ambijen za krađu izbora a potom podsetan ambijent za kražu para nakon njih", kazao je Ponoš, inače predsednik stranke SRCE. Predsednica Parlamenta Ana Brnabić je prešla u poslaničke