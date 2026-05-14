Rusija pokrenula najmasovniji vazdušni napad od početka rata: Kijev pod udarom stotina dronova i raketa, ima mrtvih i nestalih…

Rusija je tokom poslednja dva dana izvela najmasovniji vazdušni napad od početka rata u Ukrajini, gađajući Kijev i više drugih gradova stotinama dronova i raketa. Ukrajinske vlasti saopštile su da je u napadima poginulo najmanje 11 ljudi, dok se desetine vode kao nestale ispod ruševina.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija od juče lansirala više od 1.560 dronova, uključujući više od 670 borbenih bespilotnih letelica i 56 projektila tokom jedne noći. Prema podacima ukrajinske vojske, protivvazdušna odbrana uspela je da obori 652 drona i 41 raketu. „Ovo sigurno nisu postupci onih koji veruju da se rat bliži kraju“, rekao je Zelenski, pozivajući zapadne saveznike da nastave podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani.