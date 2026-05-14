Šta zapravo znači „nezavisnost Tajvana“? Sve o ostrvu zbog kojeg je ceo svet na iglama

Pitanje Tajvana ponovo je izbilo u centar svetske politike nakon što je kineski predsednik Si Đinping tokom sastanka sa Donaldom Trampom upozorio da bi neslaganja oko ostrva mogla da odvedu odnose Kine i SAD na „veoma opasan put“.

Si je poručio da su „nezavisnost Tajvana“ i mir u Tajvanskom moreuzu „nespojivi kao vatra i voda“, čime je još jednom pokazao koliko je to pitanje ključno za kinesko rukovodstvo. Tajvan ima veoma složenu istoriju. Ostrvo, nekada poznato kao Formoza, vekovima je bilo naseljeno autohtonim narodima, pre nego što su delove teritorije u 17. veku kontrolisali Holanđani i Španci. Kineska dinastija Ćing pripojila je Tajvan 1684. godine i uključila ga u provinciju Fuđijen,