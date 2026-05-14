VIDEO Evroliga reagovala zbog Valensije: Poklonila se najboljem treneru i novoj zvezdi, pogledajte slavlje u svlačionici

Valensija je napravila čudo u četvrtfinalu Evrolige, pošto je preokrenula u seriji protiv Panatinaikosa i sa 0-2 stigla do 3-2, te plasmana na Fajnal-for.

Majstorica je odigrana u Španiji, gde je Valensija kao domaćin razbila preskupi tim Panatinaikosa sa 81:64 i tako došla do istorijskog uspeha. Evroliga je reagovala na društvenim mrežama i naglasila da je ovo prvi Fajnal-for u istoriji za Valensiju. Posvetila je Evroliga i posebnu objavu Pedru Martinezu, treneru Valensije, koji je ranije dobio nagradu za najboljeg u sezoni. "Trener godine s razlogom", piše u objavi Evrolige. Coach of the year for a reason 🧠