Hepatitis A pronađen u smrznutom voću firme iz Požege

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je proizvođač zamrznutog miksa bobičastog voća, u kojem je u Nemačkoj pronađen hepatitis A, firma „Frigo-Paun“ d.o.o iz Požege.

Deo voća je poreklom iz Srbije, a deo iz Poljske. Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da je 13. maja 2026. godine, putem RASFF sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani, primljena notifikacija u vezi sa pošiljkom čiji je proizvođač firma „Frigo-Paun“ d.o.o iz Požege. „Prema informacijama iz notifikacije, reč je o mešavini mekog voća različitog porekla, koja je sadržala malinu i kupinu iz Srbije, kao i jagodu, crvenu i crnu ribizlu i divlju borovnicu