Brižit Makron negirala da je ošamarila Emanuela Makrona zbog glumice

Farahani je ranije demantovala glasine o vezi sa Makronom, ali nije javno komentarisala navode u Tardifovoj knjizi

PARIZ – Supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, Brižit Makron „kategorički je negirala” navode da je njen sukob sa suprugom prošle godine, koji je snimljen kamerama, bio posledica otkrića o njegovoj navodnoj vezi sa glumicom, rekla je osoba koja je bliska francuskoj prvoj dami za briselski Politiko. Tvrdnja da je Brižit ošamarila Emanuela Makrona zbog poruka koje je on uputio iransko-francuskoj glumici Golšifteh Farahani izneta je u novoj knjizi o paru,