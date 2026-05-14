Puno mi je srce, zahvalnost svima na ovim emocijama

„Tako je Žoze Murinjo protiv Sijene, kada sam bio u Interu na 1:3 uveo Valtera Samjuela i pobedili smo 4:3, a on dao gol” – rekao je Dejan Stanković

LOZNICA – Zahvalnost ovim momcima, zahvalnost i klubu i navijačima, samo zahvalnost. Puno mi je srce. Znam da kad osvojiš, onda kažu - lako je. E nije lako, verujte mi, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković posle pobede protiv Vojvodine na penale i osvajanja Kupa Srbije. "Dali su sve moji momci. Hvala klubu što su mi opet omogućili da proživim ove emocije. I ovi navijači, oni su uvek za deset, za 11", istakao je Stanković. On je otkrio da je