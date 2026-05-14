Orbanov zet i drugovi iz detinjstva

Posredstvom sedam kompanija u Beogradu, Ištvan Tiborc, zet bivšeg premijera, upravlja sa 11 poslovnih zgrada, koje su mu u poslednje dve godine donele 77,4 miliona evra prihoda i 19,5 miliona profita. Neke mađarske investicije subvencijama je podržala i Vlada Srbije, a respektabilan biznis napravili su i domaći privrednici mađarskog porekla, često i uz pomoć fondacije Prosperitati

U nekim, nazovimo normalnim okolnostima, orbanizacija u svetu privrede možda bi bila jedan od oglednih primera kako podstaći saradnju privrednika unutar i preko granica. Ali, Mađari su na izborima 12. aprila jasno rekli šta misle o Orbanovom svetu. I upotrebi njihovog novca da se taj svet izgradi. Ovako, taj „ekosistem“ može se posmatrati i kroz naočare uspešnih poslovnih poteza i rezultata, ali i kroz naočare moguće korupcije, nepotizma, prekomerne i nesvrsishodne